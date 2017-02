Darcis vecht zich vanuit verloren positie naar zege in Davis Cup-thriller tegen Duitsland

Steve Darcis (ATP 58) heeft de eerste partij van het Davis Cup-duel met Duitsland gewonnen na een zinderende partij tennis. Darcis had de eerste set op zijn naam geschreven, moest daarna set twee en drie aan de Duitser laten, maar pakte set vier op karakter na een tiebreak. De beslissende set draaide uit op een nieuwe tiebreak en een heuse thriller waarin uiteindelijk Darcis aan het langste eind trok na vier uur tennis: 4-6, 6-3, 6-2, 6-7 (2-7), 6-7 (5-7).

Darcis toonde opnieuw zijn vechtersmentaliteit. Zo kwam de Luikenaar in de vierde set 4-2 achter. Hij knokte zich echter opnieuw in de wedstrijd en trok aan het langste eind in de tiebreak. In de vijfde en beslissende set boog Darcis een 3-0 achterstand om in een 4-5 voorsprong, maar onze landgenoot kon het niet afmaken op zijn eigen opslag. Opnieuw toonde Darcis in de tiebreak dat hij stalen zenuwen heeft.

Later vandaag speelt debutant Arthur De Greef (ATP 143), die door kapitein Johan Van Herck opgeroepen werd als vervanger van Australian Open-kwartfinales David Goffin (ATP 11), het tweede enkelspel tegen de Duitse nummer een Alexander Zverev (ATP 22). Op zaterdag spelen Ruben Bemelmans en Joris De Loore het dubbelspel tegen Jan-Lennard Struff en Alexanders broer Mischa Zverev. Zondag neemt Darcis het op tegen Alexander Zverev en staat Arthur De Greef tegenover Kohlschreiber.

De winnaar van het duel neemt het in april om een plaats in de halve finales op tegen titelverdediger Argentinië of Italië. De verliezer moet play-offs om het behoud afwerken.