Hasselt - Een deel van de longkankerpatiënten hoeft straks niet meteen chemotherapie te krijgen. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) wil vanaf mei het medicijn Keytruda terugbetalen, een vorm van immunotherapie die beter blijkt te werken. Een revolutie, zeggen artsen, en de definitieve doorbraak van de nieuwe behandeling die ook tegen andere kankers erg goed werkt.

Waarom is immunotherapie zo belangrijk?

Omdat ze patiënten met uitgezaaide kanker opnieuw hoop geeft. In vergelijking met andere behandelingen is er bijkomende of meer kans op genezing én er zijn ook minder ...