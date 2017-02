Wat te doen dit weekend? Dit zijn onze tips

Ben jij nog op zoek naar een leuk uitje met vrienden of met het hele gezin dit weekend? Wij helpen je op weg met deze tips.

1) Wilde zwanenwandeling aan Schulensbroek

Foto: rr

Wilde zwanen zijn in deze periode een vaste waarde in het Schulensbroek. De vogels komen uit het verre Noorden en gebruiken de graslanden in dit natuurgebied om te eten en te slapen, net zoals andere trekvogels trouwens. Tijdens de wandeling van nu zondagvoormiddag kunt u dat zeker zien. Neem zeker een verrekijker mee.

Zondag, van 9 tot 12 uur. Start: Bezoekerscentrum Schulensmeer('tVloot). Deelname: 2 euro. Meer info: www.schulensmeer.be.

2) Maandelijkse dierenmarkt in het centrum van Lanaken

Foto: rr

Ook in 2017 kunt u elke eerste zaterdag van de maand naar een dierenmarkt in het centrum van Lanaken. Naast handelaars mogen ook particulieren op de markt een plaats innemen. Op de dierenmarkt kunt u o.a. konijnen, hamsters, cavia’s en vissen kopen en er zijn ook standen van verenigingen die zich bezighouden met neerhofdieren en bijenteelt.

Elke eerste zaterdag van de maand, van 8 tot 12 uur. Kerkplein. Gratis toegang. Meer info: www.lanaken.be/dierenmarkt

3) Stadswandeling met gids op zondag en maandag in Hasselt

In Hasselt kan u sinds kort elke zondag en maandag een geleide stadswandeling meemaken. Een gids neemt u mee door de binnenstad zodat u op unieke plekjes komt, via zijstraatjes en steegjes. De rondleiding neemt zo’n twee uur in beslag. Vooraf inschrijven is niet nodig.

Alle zondagen om 11 uur, maandagen om 14 uur. Vertrek: Toeristisme Hasselt, Maastrichterstraat 59. Deelname: 3 euro. Meer info: www.visithasselt.be

4) Tienduizenden boeken en platen op tweedehandsbeurs in Maaseik

Foto: credit

Al voor de 27ste keer organiseert de Koninklijke Harmonie Concordia Maaseik haar jaarlijkse tweedehandsboeken- en platenbeurs. De beurs in Zaal Van Eyck start nu zaterdag en loopt dan twee weken tot en met 19 februari. Het aanbod is gigantisch, met tienduizenden boeken. Er zijn romans van binnen- en buitenlandse auteurs, kook- en kunstboeken, reisgidsen, strips, enzovoort. Ook een mooie partij lp’s, singles, cd’s en dvd’s zijn voor een prikje te koop.

Van 4 tot 19 februari. Weekends: van 10 tot 18 uur. Weekdagen: van 14 tot 20 uur. Koning Albertlaan 23. Gratis toegang. Meer info: www.harmonieconcordiamaaseik.be

5) Zoek de ideale vakantie op het Vakantiesalon

Foto: rr

Drie paleizen van Brussels Expo zijn ook dit weekend nog omgebouwd tot dé plek voor mensen die op zoek zijn naar een volgende vakantiebestemming. Ziet u zich liggen aan een palmboom in de Caraïben, of wil u trekken door Madeira? U vindt het allemaal. Er zijn speciale thema’s (zoals citytrips, campings, natuur). Als gastland is dit jaar gekozen voor België, met dus alle info voor vakanties of uitstapjes in eigen land.

Zaterdag en zondag, van 10 tot 18 uur. Belgiëplein 1. Ticket kassa: 10 euro (korting online). Gratis voor kids tot -12 jaar. Meer info: www.vakantiesalon.eu

6) Ontdek alles over Bonsai op Noelanders Trophy

Foto: rr

Wie meer wil weten over de wereld van Bonsai (of minitatuurbomen) krijgt hiervoor dit weekend een unieke kans in de Limburghal waar de Noelanders Trophy opnieuw op de agenda staat. U vindt er meer dan 80 standhouders uit binnen- en buitenland, en er staat ook een wedstrijd voor nieuw talent op de agenda. Gerenommeerde buitenlandse bonsaispecialisten uit Japan, Italië en Spanje geven demonstraties.

Zaterdag en zondag, van 9 tot 18 uur. Jaarbeurslaan 6. Dagticket kassa: van 15 tot 25 euro. Meer info: www.bonsaiassociation.be

7) Limburgs babyweekend in Grenslandhallen

Foto: rr

Jonge en toekomstige gezinnen kunnen dit weekend in de Grenslandhallen terecht voor een beurs rond zwangerschap en jonge kindjes. U vindt er standen en kraampjes met geboortekaartjes, kinderstoelen, speelgoed voor baby’s, enz. En u kunt er ook informatie vinden rond thema’s als kindergeld, de juiste voeding, enz.

Zaterdag en zondag, van 10 tot 18 uur. Gouverneur Verwilghensingel 70. Ticket kassa: 7,5 euro.(gratis voor kinderen). Meer info: www.limburgsbabyweekend.be

En ook nog...

- Poort van Haspengouwtocht in Kortessem

De Poort Van Haspengouwtocht is een wandelevent door de natuur van groot-Kortessem. U kan kiezen uit vijf afstanden, tussen de 4 en 20 km.

Zondag, vertrek van 8 tot 15 uur, aan ’t Vlierhof, Kersendaelstraat. Deelname: 1,5 euro. Meer info op www.hbvl.be/kortessem

- Wandeling Grote Nete in Hechtel-Eksel

Zondag kunt u onder leiding van een gids de natuurpracht van de rivier de Grote Nete gaan ontdekken. Deze wandeling in Bosland is 7 km lang.

Zondag, vertrek om 14 uur aan Sporthal Eksel, Dennenstraat 8. Gratis deelname. Meer info op www.bosland.be

- ‘Natuur onder de loep’ tijdens wandeling in Zonhoven

In Zonhoven wordt dinsdag een wandeling georganiseerd, die niet zozeer focust op de mooie landschappen, maar wel op de kleine planten en diertjes die u onderweg zal tegenkomen.

Dinsdag 7 februari, om 14 uur. Vertrek Camping Heidestrand, Zwanenstraat 60. Gratis deelname. Meer info op www.hbvl.be/zonhoven