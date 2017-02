PXL-studenten krijgen les op luxueus vrachtschip

Hasselt - 32 studenten Logistiek Management van Hogeschool PXL krijgen de komende dagen les op de Middellandse Zee. Ze stappen zaterdag in Barcelona samen met collega-studenten uit Egypte en Mexico aan boord van een vrachtschip dat hen naar het Italiaanse Civitavecchia zal brengen. Tijdens die vierdaagse trip krijgen de studenten les van verschillende ervaringsdeskundigen.

“We willen onze studenten maximaal in contact brengen met de omgeving waarin ze later zullen werken”, legt opleidingshoofd Benny Bierebeeck uit. “Vandaar dat we hen de mogelijkheid geven om gedurende vier dagen een intensieve training te volgen op het vlak van intermodaal vervoer en short sea shipping.”

Tijdens deze trip krijgen de studenten, naast een bezoek aan de haven van Barcelona ook diverse workshops. Zo leren ze onder andere hoe een haventerminal werkt en hoe het laden en lossen van een vrachtschip gebeurt. “Maar ook andere thema’ s komen aan bod, zoals kostprijscalculatie bij short sea shipping, e-freight, de verschillende vaartwegen in Europa, e-contracting en riskmanagement binnen multimodaal transport en milieureglementeringen inzake zeevervoer”, klinkt het. “Bovendien mogen ze ook een bezoek brengen aan de machinekamers van het schip, en worden ze ook uitgenodigd op de commandobrug. Alle lesgevers zijn stuk voor stuk ervaringsdeskundigen. De voertaal is Engels.”

De studenten vertrekken op zaterdag 4 februari. Het einde van de leerrijke trip is voorzien op dinsdag 7 februari.