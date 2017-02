School, voetbalploeg en supportersclub rouwen om Maarten (19): “We verliezen een ongelooflijke kerel”

Sint-Truiden / Gingelom -

De 19-jarige Maarten Vaes die vorige week levensgevaarlijk gewond raakte bij een ongeval in Gingelom, is donderdag bezweken aan zijn verwondingen. Het nieuws van zijn overlijden kwam hard aan bij zijn familie en vele vrienden, onder andere in de Tuinbouwschool in Sint-Truiden, bij supportersclub Truiense Sfeergroep en bij derdeprovincialer RDK Gravelo in Buvingen.