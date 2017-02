Foto van ex-profvoetballer met ALS schokt sociale media

Het gaat niet goed met ex-profvoetballer Fernando Ricksen. De voormalige speler van Fortuna Sittard, AZ, Glasgow Rangers en Zenit kreeg 3,5 jaar geleden te horen dat hij aan de spierziekte ALS lijdt. Zijn vrienden delen nu een schokkende foto van hem in het ziekenhuis, terwijl hij wacht op een operatie.

Ricksen mag dan tussen 1997 en 2006 een steunpilaar geweest zijn bij zowel AZ als de Schotse topclub Glasgow Rangers, hij wordt toch vooral gelinkt aan zijn ophefmakend gedrag buiten de lijnen. In Schotland raakte de ex-international, die twaalf keer voor Oranje speelde, verslaafd aan cocaïne, alcohol en vrouwen. Hij had verschillende buitenechtelijke relaties en werd er gespot met tal van modellen. Hij werd ook veroordeeld tot een geldboete wegens mishandeling van een buurman.

In 2006 belandt Ricksen enkele weken in een afkickkliniek, maar nadat hij bij Zenit zijn voetballoopbaan niet uit het slop krijgt, hervalt hij. In die periode wordt hij ook een jaar geschorst wegens cocaïnegebruik, maar dit wordt stilgehouden voor de buitenwereld. Hij veinst een blessure.

Na een jaar zonder club te hebben gezeten, keert Ricksen in 2010 terug naar zijn ex-club Fortuna Sittard. Hij speelt er de drie volgende jaren nog vijftig wedstrijden. Op 30 oktober 2013 maakt een erg geëmotioneerde en moeizaam sprekende Ricksen in het Nederlandse praatprogramma ‘De Wereld Draait Door’ bekend dat hij aan de spierziekte ALS lijdt. Het nieuws sloeg in Nederland, Schotland en Rusland in als een bom. Op zijn website reageerde Ricksen op de vele steunbetuigingen met de boodschap: “Ooit zal er iemand de eerste zijn die deze verschrikkelijke ziekte verslaat én overleeft. Laat ik die persoon dan maar zijn. Ik blijf de fighter die ik altijd ben geweest.”

Sindsdien vonden er al twee benefietwedstrijden plaats voor Ricksen, zowel in Glasgow als in Fortuna Sittard. Op 25 maart zal er een derde wedstrijd georganiseerd worden, in het Engelse Fleetwood. De opbrengst van die wedstrijd, waarin de Engelse ex-internationals Paul Scholes en Teddy Sheringham al zeker zullen opdraven, zal geschonken worden aan de Stichting ALS.

In een boodschap onder de foto laat Vincent De Vries, die ook de biografie van Ricksen schreef, weten dat de ex-verdediger er alles aan zal doen om op 25 maart aanwezig te zijn.