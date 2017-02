Geen heksenjacht op overtreders ophokplicht: “Rekenen op gezond verstand van de mensen”

Hasselt -

Er komt in Limburg geen heksenjacht op eigenaars van kippen, eenden en andere gedomesticeerde vogels, die de ophokplicht niet nakomen. Nadat er woensdag in Lebbeke het vogelgriepvirus werd vastgesteld, is de nationale ophokplicht sinds gisteren van de professionele pluimveehouders uitgebreid naar particulieren. Alle tamme vogels moeten van de wilde exemplaren worden afgeschermd. De Limburgse politiediensten zeggen dat ze wel enkel gaan ingrijpen waar er flagrante overtredingen worden vastgesteld. In eerste instantie zal het ook bij een waarschuwing of aanmaning blijven. Bij het FAVV gaan ze er vanuit dat de vogeleigenaars hun gezond verstand gebruiken.