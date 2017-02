Wellen - De Buurtkrant, de vrijdagse bijlage bij Het Belang van Limburg, start vrijdag 3 februari met een nieuw project genaamd “Limburg Wuift”. Elke week komt een grote panoramische foto in de krant van kleuters, kinderen en studenten op school. Deze week zat onze fotograaf in Basisschool De Eik in Wellen. Iedere week verstoppen we ons figuurtje Pommelientje in deze grote foto. Heb jij haar kunnen vinden? Hieronder vind je de juiste oplossing.