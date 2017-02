In tijden waarin terreur, schandalen, begrotingsgaten en een gekke Amerikaan regeren, was het gisteren een heuglijke dag. De regering-Michel heeft beslist dat ze het interprofessioneel akkoord IPA 2017-2018 dat vakbonden en werkgevers drie weken geleden sloten, volledig zal uitvoeren. De definitieve evaluatie van de budgettaire impact van dat akkoord volgt tijdens de begrotingscontrole in maart. Indien nodig zal de regering dan maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de begroting op de rails blijft.

De komende twee jaar krijgt u tot 4 procent extra loon: bovenop de baremieke verhogingen en de inflatie van 2,9 procent, mogen de lonen met maximum 1,1 procent stijgen. Wie 2.000 euro per maand netto verdient, zal over twee jaar dus ongeveer 80 euro extra op zijn loonbriefje zien verschijnen: 60 euro in de vorm van een indexaanpassing om de stijgende levensduurte bij te benen, en 20 euro om extra uit te geven, bijvoorbeeld aan een boek, aan twee bioscooptickets of aan een royale pasta met een lekker glas wijn in de betere brasserie. Ook de laagste uitkeringen gaan omhoog: leefloners en werklozen krijgen er netto zo’n 8 euro bij, alleenstaanden die zorgverlof voor hun kind nemen, net geen 300 euro.

Van twee dingen één. Uitgezonderd de (terechte) forse toeslag voor zorgouders zijn de extraatjes niet meer dan kruimeltjes die van de broodplank zijn gevallen. En toch is dit akkoord in vele opzichten een trendbreuk. Het is immers al van 2009 geleden dat de sociale partners zo’n loonakkoord finaal goedkeurden. Omdat dat daarna niet lukte, legde de regering zelf een strikt kader op voor loonevolutie, met loonblokkeringen, een indexsprong en toenemende steunmaatregelen voor bedrijven als vaste ingrediënten. Veel meer dan een kleine loonsverhoging is dit IPA een aanzet tot meer sociale vrede, tot minder stakingen en tot jobcreatie omdat het de loonhandicap met onze buurlanden niet vergroot.

De komende weken en maanden zal het nieuwe loonakkoord op sector- en bedrijfsniveau moeten worden ingevuld. In sommige sectoren zal dat niet zonder slag of stoot gebeuren, want niet overal zullen de lonen met 1,1 procent stijgen. Voorts moeten de sociale partners nog oplossingen vinden voor complexe dossiers als de jeugdlonen, de verdere harmonisering tussen arbeiders en bedienden en het alarmerend stijgende aantal burn-outs. Vakbonden en werkgevers hebben hun schaapjes dus allerminst op het droge. Maar laten we hopen dat deze IPA-trofee hen hoopvol stemt om andere cruciale akkoorden te sluiten, zeker met een regering-schoonmoeder die niet echt hoog oploopt met het sociaal overleg.