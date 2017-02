Wat u niet zag op tv: Karim wil opstappen na kletterende ruzie in Temptation Island

Karim was de eerste twee afleveringen opvallend afwezig. Wat op tv niet te zien was, was dat hij een kletterende ruzie had met de Nederlandse Lisa.

“De eerste avond had ik al woorden met Lisa (de Nederlandse die een koppel vormt met Merijn, nvdr.). Tijdens de kennismaking op de boot hadden we wat gebabbeld. Ze vergeleek me qua uiterlijk met haar vriend. Toen ik hem een paar dagen later te zien kreeg, bleek dat een aartslelijke vent. Een soort Spongebob met konijnentanden. Ik was serieus beledigd en dat heb ik haar vaak genoeg gezegd. Daar was ze kwaad om en ze is beginnen te huilen. Na die ruzie begonnen een paar van de andere vrijgezellen te zeuren dat ik hun reputatie omlaag zou halen. Ik heb op het punt gestaan om naar huis te halen, maar uiteindelijk heeft de producer me kunnen overtuigen om er toch het beste van te maken.”

Over de vrouwen die hij moest verleiden, was Karim niet bepaald te spreken. “Ik vond ze lelijk. Alleen met Lize kon ik goed opschieten. Ik heb zelfs gevraagd om niet op date te moeten gaan. Die vrouwen waren daar niet om hun relatie te testen, maar voor de media-aandacht. De vakantie was boven verwachting, de vrouwen waren eronder.”