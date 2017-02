Bazart grote slokop op de MIA’s

Een jaar geleden kenden bijna niemand hen, maar daar brachten hits als ‘Goud’ verandering in. Zoveel zelfs dat Bazart de grote overwinnaar was van de MIA’s 2016.

De groep sleepte zowel de award in de categorie ‘Doorbraak’, ‘Groep’, ‘Nederlandstalig’ en ‘Pop’ als ook ‘Hit van het jaar’ in de wacht. Met ‘Goud’ stond de groep langer dan 43 weken in de top 10 van de Vlaamse Ultratop 50.

Naast Bazart konden ook Black Box Revelation (Alternative), Lost Frequencies (Dance), Stan van Samang (Solo man en Vlaams populair), Emma Bale (Solo vrouw), Het Zesde Metaal (Album, Auteur/Componist), Melanie De Biasio en Stephan Vanfleteren (Artwork), GOOSE (Live act), Lander Gyselinck (Muzikant) en Compact Disk Dummies (Videoclip) een award mee naar huis nemen.

Ode van U2

Naar aanleiding van de tiende editie van de MIA’s werd concert- en festivalpromotor Herman Schueremans met de allereerste ‘Sector Lifetime Achievement Award’ gehuldigd voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan de ontwikkeling van de Vlaamse muzieksector. Later in de show werd een videoboodschap vertoond van niemand minder dan Adam Clayton & The Edge van de legendarische rockband U2, die een moment namen om Herman Schueremans persoonlijk te huldigen.

Unieke hulde aan Toots Thielemans

Ten slotte kreeg de grootste Belgische muzikant aller tijden Toots Thielemans postuum de ‘Lifetime Achievement Award’. Bent Van Looy bracht een unieke hulde van muzikant tot muzikant aan een van ‘s werelds beste harmonicaspelers. Met de Lifetime Achievement Award werd Toots gehuldigd voor zijn onschatbare bijdrage aan de Vlaamse muziek.