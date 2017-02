Gratis naar het kastje kijken

Hasselt -

Meer en meer Vlamingen – vooral jongeren – kijken online televisie. Om in te spelen op die trend heeft de VRT sinds vorige week al zijn programma’s online gezet op vrt.nu. Daarmee is VRT-aanbod gratis te bekijken op PC, laptop, tablet en smartphone. Hoewel lineair (live) tv-kijken in de huiskamer nog altijd de overhand heeft, wint uitgesteld kijken aan terrein. Wat zijn de mogelijkheden?