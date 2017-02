Beyhan kookt: Eksili köfte (zure köfte)

Ooit stond ze achterin de keuken van haar mans kebabzaak te zwoegen, maar vandaag is de Maasmechelse hobbykokkin Beyhan Agirdag bekender dan Jeroen Meus op de sociale netwerksite mutfaktayim_b. Deze week maakt ze overheerlijke zure köfte klaar. Smakelijk!

Ingrediënten: 300 - 350 gr gehakt, 50 gr rijst (3el), 1 ui, 1 ei, 1 el bloem, 1 wortel, 1 aardappel, 1,5 liter water, bloem, olijfolie, zout, peper. Voor de afwerking: 1 ei, sap van een halve verse citroen.

Bereiding:

- Breng de rijst aan de kook en laat 3 minuten koken. Zeef hierna de rijst uit het water en laat het afkoelen.

- Doe het gehakt in een kom, voeg de rijst, geraspte ui, bloem, het ei, het zout en de peper toe en meng dit goed door elkaar. (Eventueel kan je nog 1el bloem extra toevoegen).

- Zet een grote schaal klaar en bestrooi deze goed met bloem.

- Rol balletjes die ongeveer 2 à 3cm dik zijn. Probeer ze ongeveer even groot te maken.

- Leg alle balletjes op een schaal en rol de balletjes steeds door de bloem.

- Snij de groenten vervolgens in blokjes.

- Verhit een scheutje olie in een kookpot en fruit de wortelen aan, doe er de aardappelen bij, roer goed en bak deze een paar minuten samen.

- Voeg het kokende water, het zout, de peper eraan toe en laat even sudderen.

- Klop het teveel aan bloem af van alle balletjes en laat de balletjes voorzichtig in de kookpot glijden.

- Laat dan nog 20 minuten verder garen op een licht pruttelend vuurtje.

Afwerking:

- Pers de halve citroen en klop het sap samen met een ei.

- Schep met een pollepel wat kookvocht af en roer ze bij het eimengsel. Voeg die terug bij de balletjes en roer goed om.

- Laat nog ever sudderen! Smakelijk!



Tip: De balletjes worden warm geserveerd.

Bekijk de instructievideo!’