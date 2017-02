Moeder brengt 16 dagen met haar doodgeboren baby door

Charlotte Szakacs (21) uit de Engelse stad York had een zorgeloze zwangerschap. Tot ze na twintig weken een echografie liet uitvoeren. Daar bleek dat haar dochtertje Evlyn een ernstige chromosoomafwijking had. Enkele weken na de geboorte overleed het meisje. Maar haar ouders brachten nog zestien dagen met hun overleden kindje door.

Op 13 december gingen Charlotte en haar echtgenoot Attila met spoed naar het ziekenhuis voor de bevalling. Hun pasgeboren dochtertje Evlyn bleek een onderontwikkeld brein en te smalle luchtwegen, longen en aorta te hebben.

“Haar toestand ging steeds sneller achteruit”, zegt Charlotte. “We wisten dat we twee keuzes hadden. Ons meisje zien sterven in het ziekenhuis omringd door artsen en machines. Of haar vredig laten gaan in een hospice (een instelling met een huiselijke sfeer gespecialiseerd in terminale zorg, red.). Dat is de moeilijkste beslissing die je als ouder kunt maken, maar we wisten dat het egoïstisch zou zijn om haar in het ziekenhuis te houden.”

Wandelingen

Vier weken lang vocht ze nog dapper voor haar leven. Maar op 10 januari stierf ze in de armen van haar ouders.

Na het overlijden kregen Charlotte en Attila de kans om nog tijd door te brengen met hun dochtertje. Ze bleven er twaalf dagen terwijl Evlyn in een gekoeld bedje werd gehouden. Ze kregen de toestemming om haar nog te knuffelen en met haar op wandelingen te gaan.

“Weinig mensen weten dat je als ouder zo’n kans kunt krijgen”, klinkt het. “Andere moeders hebben me al gecontacteerd om te zeggen dat het ook geholpen zou hebben bij hun verlies. Ik weet dat het niet voor iedereen de beste keuze is, maar voor ons was het heel belangrijk om nog tijd te krijgen met haar. Het heeft een groot verschil gemaakt.”

Begrafenis

Nadien mochten de ouders Evlyn ook nog vier dagen meenemen naar huis. “Daar was ik heel zenuwachtig voor, want ik wist niet of het wel goed zou aanvoelen. Maar het was geruststellend om haar thuis te hebben.”

Op 26 januari werd het meisje begraven. Hoewel Charlotte er alles voor zou doen om haar dochtertje bij haar te kunnen hebben, beseft ze dat ze nu op een betere plaats is. “We hebben veel pijn, maar we zijn ook een beetje opgelucht. We hebben geen idee hoe haar leven geweest zou zijn. Nu moet ze tenminste niet meer lijden.”