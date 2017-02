VIDEO. Dit koor ontroert iedereen

De audities van ‘Britain’s Got Talent 2017’ zijn nog bezig, maar nu al spreekt heel Engeland over slechts één deelnemer: het Missing People Choir, een koor met alleen maar nabestaanden van vermiste en vermoorde kinderen en volwassenen. Ambassadrice van het koor: de moeder van Maddie, die tien jaar geleden verdween.

Niemand hield het droog toen het Missing People Choir onlangs bij een auditie achter gesloten deuren van ‘Britain’s Got Talent’ het podium beklom. Ook de juryleden Alesha Dixon en Amanda Holden niet. Volgens de weinige toeschouwers liepen de koude rillingen iedereen over de rug.

Als het Missing People Choir in mei de tv-uitzendingen haalt – en daar twijfelt niemand aan – zal het precies tien jaar geleden zijn dat de kleine Maddie McCann tijdens een vakantie in Portugal verdween. Haar moeder Kate, die er sindsdien alles aan doet om de zoektocht naar haar dochtertje gaande te houden, is de ambassadrice van de groep, maar staat zelf niet achter de micro.

‘I Miss You’ heet het nummer waarmee het dertigkoppige koor aan de talentenjacht deelneemt. Geschreven door Peter Boxell, vader van de kleine Lee, die in 1988 verdween. “Ik had nooit gedacht dat ik zonder jou zou moeten leven. Ik dacht altijd dat je veilig was bij mij. Misschien word ik morgen wakker en zie ik je terug”, zingen de familieleden.

