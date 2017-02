Even lenteprik, volgende week weer vriesweer

Hasselt - Vandaag en morgen wordt het met maxima tot 13 graden lenteachtig warm. Maar één zwaluw maakt de lente niet: volgende week stevenen we weer af op vriesweer.

Ondanks de vele koude dagen gaat januari 2017 de statistieken in als een normale maand. De zon scheen wat vaker dan gemiddeld en er waren meer sneeuwdagen, maar in totaal viel er minder neerslag dan de meeste jaren. Februari belooft evenwel ongewoon te worden. Vandaag kan het kwik in Limburg 13 à 14 graden halen. Een warmterecord zit er net niet in: op 2 februari 2002 werd het in Ukkel 15,4 graden. De wind uit het zuiden zal het lentegevoel ook ietwat temperen. Ook morgen blijft het nog uitzonderlijk zacht. Het weekend wordt regenachtig.

De grote verrassing krijgen we mogelijk vanaf woensdag, met de terugkeer van onvervalst winterweer. “Er is nog te veel verschil tussen de computermodellen om het weer van volgende week met zekerheid te kunnen voorspellen”, zegt weerman Michel Nulens. “Maar steeds meer modellen neigen naar koude temperaturen. Door een hogedrukgebied boven Rusland wordt er polaire lucht naar onze regio gestuwd. Mogelijk blijft die koude boven Polen of Duitsland hangen. Maar als hij ons toch bereikt zal het kwik vanaf woensdag enkele dagen overdag nauwelijks boven nul stijgen en kan het ‘s nachts stevig vriezen.”