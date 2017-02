Elektriciteit nog duurder door ‘slimme’ meter

Vlaams energieminister Bart Tommelein legt morgen het plan op tafel om slimme, digitale stroommeters in te voeren. Bedoeling is de kosten ervan door te rekenen via de stroomfactuur. Vlaams Parlementslid Rob Beenders (sp.a) vreest dat slechts een kleine groep verbruikers zal kunnen profiteren van de overstap.

De kostprijs van zijn plan wil Tommelein voorlopig nog niet vrijgeven, maar de minister ­beklemtoonde dat hij een basistoestel wil. “Ik ben niet van plan om een RollsRoyce te lanceren”, zegt Tommelein. Volgens de Vlaamse energieregulator Vreg kost één meter al snel 200 euro, zonder installatiekosten.

Op termijn gaat de elektriciteitsgebruiker hier wel bij winnen: zo moet geen meteropnemer meer langskomen, en zullen er minder pannes zijn doordat Eandis en Infrax hun net veel beter kunnen beheersen.

Bovendien zal u via allerlei apps uw eigen stroomverbruik veel beter in het oog kunnen houden. Zo’n meter kan er ook voor zorgen dat pakweg uw vaatwas pas aanslaat op het moment dat de stroom het goedkoopst is, doordat er op dat moment bijvoorbeeld veel zon en wind is.

Wie zonnepanelen heeft, verliest het voordeel van de terugdraaiende teller, maar dit wordt volgens Tommelein op een ­andere manier ruimschoots ­gecompenseerd.

“Laag stroomverbruik betekent meer betalen”

Rob Beenders, Vlaams Parlementslid uit Hasselt, is niet overtuigd van de nieuwe toestellen. “Slimme meters zijn slim maar ook heel duur. Uit eerdere kosten/batenanalyses blijkt dat er hiervoor bedragen tot 2 miljard euro zullen moeten gedragen worden door alle energieverbruikers, terwijl slechts een minderheid de vruchten plukt van de voordelen van een slimme meter. Een laatste studie van de VREG geeft duidelijk aan dat gezinnen met een laag stroomverbruik effectief meer zullen betalen voor hun stroomfactuur, dat kan toch niet de bedoeling zijn?”