“We zouden beter nadenken hoe het verder moet met minder en desnoods zonder de VS”

In het Vlaams Parlement is gisteren gedebatteerd over de beslissing van president Trump om de grenzen van de Verenigde Staten te sluiten voor de inwoners van zeven moslimlanden. Het werd een debat waarbij zowel de meerderheid als de oppositiepartijen - uitgezonderd Vlaams Belang - elkaar probeerden te overtreffen in verontwaardiging. Ze eisten dat minister-president Geert Bourgeois de Amerikaanse president fors zou veroordelen. Zijn reactie dat de beslissing van Trump de rechtszekerheid op het spel zet en arbitrair is, vond men onvoldoende.

We kunnen ons vergissen. Maar we denken niet dat Trump en zijn administratie meteen wakker liggen van wat er gisteren allemaal gezegd is in het Vlaams Parlement. Het opbod in verontwaardiging over het doen en laten van Trump was dan ook vooral voor binnenlands gebruik bedoeld. Wat niet wegneemt dat we wel degelijk kunnen laten weten dat we het niet eens zijn. Maar dat doen we best in diplomatieke bewoordingen. Zoals Bourgeois dat deed. Bij ons weten is Amerika nog altijd een bevriend land en een van onze belangrijkste bondgenoten en handelspartners. We hebben er alle belang bij om alle diplomatieke kanalen open te houden. Waarna we via die diplomatieke kanalen alsnog kunnen proberen om de Amerikaanse president tot andere inzichten te brengen.

Uiteraard is het toegelaten om aan dit laatste te twijfelen. We hebben blijkbaar te maken met een president die zijn verkiezingsbeloftes nu waar maakt. Hoe onrealistisch en soms ook ronduit slecht die ook mogen zijn voor ons en voor de Amerikanen. Daarom doen we er misschien beter aan om minder verontwaardigd te zijn en meer na te denken hoe we het kunnen doen met minder en desnoods zonder Amerika. Want indien Donald Trump ons Europeanen iets duidelijk heeft gemaakt, is dat we ons veel te lang schuil hebben gehouden achter de rug van die grote Amerikaanse broer. Dat we te weinig hebben gedaan om echt uit één Europese mond te spreken. Dat we te weinig inspanningen hebben gedaan om ons te verdedigen. Dat we te weinig inspanningen hebben gedaan om een rol van betekenis te spelen in de wereld.

Overigens, ook Barack Obama heeft ons dat al gezegd, zij het in meer diplomatieke bewoordingen. En ook Hillary Clinton zou ons dat gezegd hebben, opnieuw in meer voorzichtige volzinnen. Het is dezelfde boodschap die Donald Trump ons nu keihard en recht in het gezicht zegt. Eigenlijk zijn de uithalen van Donald Trump een fantastische opportuniteit om tot meer Europa te komen. En daarbij moeten ook wij goed nadenken hoe we dat Europa ineensteken.