Koen Crucke en partner beroofd in Parijse metro: “Alles kwijt”

Koen Crucke en zijn partner Jan Gheysens zijn bestolen in de metro van de Franse hoofdstad Parijs. Dat maakte de zanger en acteur woensdag zelf bekend op Twitter. “Onze mooie reis eindigt in mineur. Mijne Jan beroofd en bestolen in de Parijse metro. Alles kwijt”, klinkt het.

Onze mooie reis Amsterdam Parijs eindigd in mineur. Mijne Jan Beroofd en bestolen in Parijse metro. Alles kwijt?????? pic.twitter.com/vfKd1QTsYQ — KoenCrucke (@Koen_Crucke) 1 februari 2017