Koppel uit Mijn Pop-Up niet langer bij elkaar

Hanne en Jaro, de winnaars van de eerste editie van Mijn Pop-uprestaurant, zijn niet langer een koppel. De twee blijven wel samenwerken in hun restaurant in Antwerpen.

Vier jaar waren Hanne Verstreken (28) en Jaro Steens (27) samen. In 2014 wonnen ze met hun Sticks & Stones de eerste editie van het VTM-programma Mijn Pop-up­restaurant. Ze kochten een foodtruck en namen een restaurant over in Antwerpen.

Hun relatiebreuk dateert al van een halfjaar geleden, maar raakte nu pas bekend. “We ­waren meer collega’s dan een koppel”, zegt Hanne, “we ­hebben er op een volwassen manier een einde aan ­gemaakt.”

Hanne en Jaro blijven wel ­samenwerken: “Ik ga wel niet meer elke dag in het res­taurant staan, want ik ga me iets meer focussen op mijn ­diploma van ingenieur en ­architect. Jaro blijft in de ­keuken en gaat zich iets meer met de boekhouding bezighouden, ik ga me focussen op het management van de zaak. De grote beslissingen nemen we samen.” Het restaurant draait goed. “We stonden vanaf het eerste jaar in de gids Gault&Millau. Jaro werkt ook goed ­samen met een nieuwe souschef, die nog bij Noémie en Jeremy als patissier gewerkt heeft toen zij met ons deelnamen aan Mijn Pop-uprestaurant. De commen­taren worden beter en ­beter. Met de witte kassa, waarmee we sinds de start werken, is het niet ­gemakkelijk, maar het lukt. Ik sta er zelf van te kijken hoe netjes Jaro en ik dit hebben opgelost, het loopt nu beter dan toen we een koppel waren.”