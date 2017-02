Vlaams Parlement keurt tijdelijke fiscale regularisatie goed

Het Vlaams Parlement heeft woensdag het licht op groen gezet voor een fiscale regularisatie. De regularisatie zal tijdelijk zijn en men kan maar eenmaal een bedrag aangeven. Vlaams minister van Financiën en Begroting Bart Tommelein wil de opbrengst van de regularisatie gebruiken om de erfbelasting te hervormen. De tijdelijke fiscale regularisatie werd goedgekeurd door de meerderheid en door oppositiepartij Vlaams Belang. Oppositiepartijen sp.a en Groen stemden tegen.

Na de federale overheid voert dus ook Vlaanderen een eigen fiscale regularisatie door. De Vlaamse regularisatie zal beperkt zijn tot sommen waarop zuiver Vlaamse belastingen zijn ontdoken. Voor gemengde bedragen is in december 2016 een samenwerkingsakkoord afgesloten met de federale overheid en de gewesten.

In de praktijk zal de Vlaamse regularisatie vooral over erfbelastingen gaan, al kan ze theoretisch ook van toepassing zijn op registratiebelastingen (verkooprecht, verdeelrecht, schenkbelasting).

Vlaanderen kiest voor een tijdelijke regularisatie, tot 31 december 2020. Enkel spontane aangiften zullen in aanmerking komen. Van zodra de Vlaamse Belastingdienst of het gerecht stappen heeft gezet of sancties heeft opgelegd, is regularisatie onmogelijk. De aangever geniet fiscale en strafrechtelijke immuniteit. Men zal slechts eenmaal een ontdoken som kunnen regulariseren. Bezwaar maken tegen een berekende heffing is onmogelijk.

De Vlaamse regering wil vlakke tarieven hanteren voor de regularisatie. Ze maakt ook een onderscheid tussen verjaarde en niet-verjaarde bedragen. Voor niet-verjaarde ontdoken erfbelasting zou een tarief gelden van 35 procent voor de rechte lijn en 70 procent voor alle andere. Voor andere niet-verjaarde belastingen is het tarief 20 procent. Voor alle verjaarde bedragen betaalt de aangever 37 procent in 2017. Jaarlijks komt daar één procent bij om te eindigen op 40 procent in 2020.

De opbrengst van de regularisatie wil minister Tommelein graag gebruiken voor de geplande hervorming van de erfbelasting. Die wil Tommelein “billijker” maken.