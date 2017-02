Anne Zagré zesde in Düsseldorf, Pieter-Jan Hannes negende

Anne Zagré (RESC) is woensdag zesde geworden in de finale van de 60 meter horden op de indoormeeting in het Duitse Düsseldorf, tweede manche in de IAAF World Indoor Tour.

De 26-jarige Brusselse finishte in 8.15. In de reeksen had ze met 8.08 de vijfde tijd gelopen. Dat is haar beste tijd van het seizoen en slechts vijf honderdsten boven haar persoonlijk record. De Duitse Cindy Roleder won de finale in 7.95.

Pieter-Jan Hannes (OLSE) finishte op de 1.500 meter als negende in 3:47.96, ver achter de Keniaan Kenyan Elijah Manangoi, die met 3:37.62 een beste wereldjaarprestatie leverde. .