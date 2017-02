Eén jaar Ikea in Hasselt: zo denkt de buurt er nu over

Hasselt -

Tweeduizend auto’s rijden er elke dag gemiddeld naar Ikea in Hasselt. Op topdagen zitten ze aan het dubbele. Dat blijkt uit tellingen van de stad, één jaar na de komst van de Zweedse meubelreus naar de provinciehoofdplaats. De fietsers groeien niet, met een stabiel cijfer van 200 per dag. De lijnbus heeft elke rit wel minstens één af- en opstapper. De buurt lijkt er intussen allemaal mee te kunnen leven. Weinig last, klinkt het vooral. Alleen de problemen door foute gps-instructies blijven de Biesenstraat parten spelen.