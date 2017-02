“Ik moet 350 euro betalen om uit mijn garage te rijden”

De Nissan Almera van Jacques Goeyvaerts staat op de ‘zwarte lijst’ voor de lage-emissiezone die vanaf nu in Antwerpen geldt. “Ik rij nooit in de binnenstad. Maar als ik nu 350 euro moet betalen om hooguit drie keer per week vanuit mijn garage tot aan de Ring te rijden, zo’n 200 meter ver, zal ik voortaan mijn auto vaker gebruiken.”

Jacques Goeyvaerts (67) woont aan de Jan Van Rijswijcklaan. Vlakbij de Antwerpse Ring. Maar nog net binnen de ‘no go’-zone voor vervuilende auto’s. En zijn Nissan Almera uit 2003 wordt als vervuilend beschouwd.

“Om vanuit zijn garage tot aan de Ring te rijden, moet ik zo’n 200 meter afleggen. Dat zal me 350 euro kosten”, zegt hij.

Net als zo’n 5.000 anderen dat al probeerden, heeft hij een brief geschreven om een uitzondering te vragen. “Helaas, iedereen is gelijk voor de wet”, kreeg ik als antwoord van schepen van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud. Die wijst erop dat de lage-emissiezone er niet op gericht is om geld te verdienen, wel om de levenskwaliteit van de Antwerpenaren te verbeteren.

“Mijn auto dateert van bouwjaar 2003 maar is in perfecte staat. Ik ga ieder jaar naar de technische schouwing en nooit zijn er problemen geweest. Maar het is een euro 3 en die mogen er dus niet meer in. Toch denk ik niet dat ze nu veel voordeel gaan halen met mij te laten betalen. Mijn auto is 13 jaar en heeft 100.000 kilometer op de teller staan. De enige verplaatsingen die ik maak binnen de lage-emissiezone zijn eens in de week van mijn garage naar het warenhuis (buiten de zone) en in het weekeind naar de Ring. Alle verplaatsingen in de stad doe ik altijd te voet. Ik rij nooit met mijn wagen de stad in”, zegt hij.

“Weet u wat nu het gevolg zal zijn? Als ik toch moet betalen, zal ik voortaan wel de stad in rijden met de wagen. De stad zal dus iets aan mij verdienen, maar het milieu wordt er zeker niet beter van. Integendeel.”

Foto: JVdP

Pamflet uit protest

“Ik ga trouwens een pamflet op mijn wagen hangen om aan te kaarten dat mensen die binnen de emissiezone wonen geen keuze hebben en 350 euro moeten betalen als ze met een wagen rijden die te oud of te vervuilend is, terwijl mensen van buiten de zone wel een keuze hebben namelijk de auto aan de rand van de stad laten staan en het openbaar vervoer nemen.”

Goeyvaerts denkt er niet aan om zijn auto te vervangen. “Die auto, dat is mijn gerief. Daar scheelt niets aan, dan kan ik hem toch moeilijk weg doen. Op de tweedehandsmarkt is hij niets meer waard. En hem aan de rand van de emissiezone laten staan, dat zie ik ook niet zitten. Ik ga hem toch niet buiten laten staan als ik een garage heb”, klinkt het.

Pestmaatregel

Schepen van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud Foto: frederik beyens

Jacques Goeyvaerts is niet de enige Antwerpenaar die getroffen wordt door de ‘pestmaatregel’, zoals veel Antwerpenaren de lage-emissiezone noemen.

Alles samen schat de stad Antwerpen dat 8.000 tot 9.000 van de binnen de zone 75.000 ingeschreven wagens te oud zijn en nog eens 8.000 wagens een roetfilter zullen moeten laten plaatsen. Minstens 1 op 5 van de wagens van de inwoners van Antwerpen-Centrum heeft dus een probleem.

De stad ontving al ruim 5.000 aanvragen voor een tijdelijke toelating. Prioritaire voertuigen en personen met een handicap bijvoorbeeld genieten van een uitzonderingsmaatregel. Al gelden ook daar bepaalde voorwaarden.

Mazda van 28 jaar oud

Neem nu Leon Gyselinck (91) uit Burcht. Hij rijdt ongeveer 100 kilometer per jaar met zijn 28 jaar oude Mazda. De stad rijdt hij nooit in, wel gaat hij soms naar de mutualiteit op Linkeroever. Maar dat mag hij nu dus niet meer. Zijn vrouw is nochtans slecht te been. Openbaar vervoer is geen optie.

“Enkele bevolkingsgroepen vallen buiten de nieuwe regel. Het gaat om personen met een handicap en een aangepaste wagen, mensen die in de lage-emissiezone wonen en een hoge tegemoetkoming krijgen en nutsbedrijven die op het Antwerpse openbare domein werken. Ook prioritaire voertuigen zoals brandweer- en ziekenwagens krijgen een vrijgeleide om de zone te betreden. Dat geldt ook voor chauffeurs van takelwagens, mits de politie beroep doet op hun diensten in dringende situaties”, klinkt het op het stadhuis. Maar oud zijn en slecht te been, zoals de vrouw van Leon, is dus geen reden om de stad nog in te mogen met een vervuilende wagen.