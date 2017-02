Red Panthers verliezen op winterstage van China

Tijdens hun winterstage in Zuid-Afrika hebben de Belgische hockeyvrouwen (FIH-14) woensdag in Kaapstad een 2-1 nederlaag moeten incasseren tegen China (FIH-8). Donderdag oefenen de Red Panthers een derde keer tegen China. Vorige week donderdag eindigde een eerste duel tegen de Chinezen op een 2-2 gelijkspel.

Nadat de Chinezen in het eerste kwart op een strafcorner op voorsprong gekomen waren, zorgde Lisa Scheerlinck voor de 1-1 ruststand. In de tweede helft lieten beide teams heel wat kansen onbenut en leverde een strafslag de Chinezen in de slotfase de winst op.

Vrijdag spelen de Panthers in het Hartleyvale stadium van Kaapstad opnieuw tegen Zuid-Afrika (FIH-13), waarvan maandag met 1-0 gewonnen werd. Ze werkten ook twee duels af tegen Chili (FIH-19), het eerste eindigde vrijdag op 4-3 winst, het tweede zondag op 0-0.