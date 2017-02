Maaseik gaat met 3-1 onderuit in Champions League volleybal

Maaseik heeft woensdag op de vierde speeldag van de Champions League volley voor mannenteams een 3-1 nederlaag geleden bij Istanboel BBSK. Twee weken geleden wonnen de Limburgers in eigen huis nog met 3-2 van de Turken. De setstanden in Istanboel bedroegen 25-19, 19-25, 25-22 en 25-18.

In de andere wedstrijd in groep A won het Poolse Kedzierzyn-Kozle dinsdag al met 3-1 van het Russische Dinamo Moskou. De Polen hebben de leiding in de tussenstand met 12 punten. Dinamo Moskou (6) en Istanboel (4) volgen al op geruime afstand. Maaseik is laatste met twee punten.

De top twee en de beste drie derdes gaan door naar de play-offs. Eén van hen plaatst zich als organiserende club rechtstreeks voor de Final Four.

Op 14 februari trekt Maaseik naar Kedzierzyn-Kozle voor de vijfde speeldag van de groepfase van de Champions League.