Weinig volk op betoging tegen ‘lachend kakje’ van Miss België

“We weten dat we met weinig zijn, maar we zijn hier om te tonen dat we dit niet zomaar pikken.” Aan het woord: de (amper) vijftien mensen die woensdagmiddag samenkwamen om te betogen tegen de kersverse Miss België Romanie Schotte en haar ‘lachend kakje’. “We zijn helemaal geen stront.”

De vijftien betogers, voornamelijk van Afrikaanse origine, kwamen woensdagmiddag samen aan het hoofdkwartier van het Miss België Comité op de grens van Sint-Agatha-Berchem en Dilbeek.

Foto: *

Aanleiding van de betoging: een foto die de negentienjarige Schotte uit Brugge vlak na haar kroning op Instagram had gezet. Daarop was de kersverse Miss België te zien op de bus, met een zwarte man op de achtergrond. In de daaropvolgende reacties beantwoordde ze een kennis met de emoji van een ‘lachend kakje’, wat een storm van verontwaardiging uitlokte bij de Afrikaanse gemeenschap.

“Kroontje inleveren”

De betoging werd met veel bombarie aangekondigd, maar uiteindelijk daagden er meer nieuwsgierigen op dan betogers. Die lieten zich echter niet uit het lood slaan. “We weten dat we met weinig zijn, maar we zijn hier om te tonen dat we dit niet zomaar pikken”, klonk het strijdvaardig. “Wij zijn helemaal geen stront. Een Miss België moet iedereen vertegenwoordigen in ons land: of dat nu blanken, zwarten of Aziaten zijn. Dit was ronduit racistisch. We vragen dan ook dat ze haar kroontje weer inlevert.”

Romanie Schotte uit Brugge werd op 14 januari verkozen tot Miss België 2017. Foto: belga

Zover lijkt het niet meteen te komen. Er kwam geen enkele reactie vanuit het hoofdkwartier van het Comité. Dat liet eerder wel al verstaan dat ze in de toekomst beter zullen toekijken op de uitspraken van kandidates.