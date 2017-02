Drieënhalf jaar cel voor senaatsmedewerker die eigen woning in brand stak

De Brusselse correctionele rechtbank heeft woensdagnamiddag de 55-jarige Johan P. veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3,5 jaar, waarvan 2 jaar effectief. De senaatsmedewerker uit Ternat had eind juni zijn eigen woning in brand gestoken. De man pleitte onschuldig en zijn advocaat wees zijn ex-partner aan als de schuldige maar volgens de rechtbank was dat onmogelijk. P. kreeg ook nog een bijkomende straf van 3 maanden met uitstel omdat hij zowel zijn ex-vriendin als haar zoontje had mishandeld.

Johan P. werd op dinsdag 28 juni opgepakt nadat er de avond voordien een brand had gewoed in zijn woning in de Van Cauwelaertstraat in Ternat. In een eerste verklaring zei P. dat hij mogelijks met een brandende sigaret in slaap was gevallen maar de branddeskundige ontdekte nog minstens twee andere brandhaarden en besloot dan ook dat het om een opzettelijke brandstichting ging.

Meester Jef Vermassen vroeg de vrijspraak voor alle tenlasteleggingen en wees Johan P.’s ex-partner Caroline V. aan als de vermoedelijke brandstichtster.

Volgens de rechtbank had de vrouw echter in de korte tijd dat ze in de woning was voor de brand uitbrak, nooit de mogelijkheid om brand te stichten. “Ze kon bovendien onmogelijk ongemerkt de slaapkamer binnengeslopen zijn waar P. lag te slapen om daar op drie plaatsen brand te stichten”, klonk het vonnis.

De rechtbank was er dan ook van overtuigd dat P. zelf de brand had aangestoken maar achtte het niet bewezen dat de man wist dat zijn ex op dat moment in huis was. Dat zorgde ervoor de feiten als minder zwaar omschreven werden en P. een lagere straf kreeg dan de 8 jaar die het parket gevorderd had.

