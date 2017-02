Veertig maanden cel met uitstel voor 73-jarige bankovervaller

De 73-jarige Jean K. uit Antwerpen hoeft niet terug naar de gevangenis voor de twee bankovervallen die hij vorig jaar gepleegd had. De correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeelde hem woensdag tot veertig maanden cel met uitstel. De bejaarde man reageerde opgelucht, want het openbaar ministerie had zes jaar effectief gevorderd.

Jean K. had schulden, omdat de cafés van zijn zonen, waarin hij geïnvesteerd had, failliet waren gegaan. Hij was bij vrienden te leen gegaan, maar ook zij wilden na verloop van tijd hun geld terug. De zeventiger was te beschaamd om hulp te zoeken en bedacht ten einde raad het waanzinnige plan om banken te beroven.

Jean K. had op 11 januari 2016 een eerste keer toegeslagen in een Crelan-kantoor in Hemiksem, waar hij onder een valse naam een afspraak had gemaakt. Toen hij binnen was, haalde hij een alarmpistool te voorschijn, dat hij in de toiletten van een café had gevonden, en eiste hij geld. “Blijf rustig, het is een overval. Ik wil u niets doen, ik wil geld”, zei hij.

Twee weken later was een Crelan-filiaal in Merksem aan de beurt. Hij verontschuldigde zich bij de loketbediende. “Ik heb geld nodig, ik kan er niets aan doen, sorry.” De zeventiger maakte bij de overvallen 12.520 euro buit. Hij werd begin februari gearresteerd en ging meteen tot bekentenissen over. De man zat een kleine drie weken in de gevangenis en mocht daarna onder elektronisch toezicht naar huis.

