“Johnny Depp heeft geldproblemen te danken aan decadente levensstijl”

De Amerikaanse acteur Johnny Depp maakt een moeilijke periode door op financieel vlak. Dat heeft hij volgens zijn voormalige zakenmanagers vooral aan zichzelf te danken. De 53-jarige ster zou zijn fortuin de laatste jaren wel heel vlotjes hebben verbrast.

Wat voorafging: vorige maand sleepte Johnny Depp zijn voormalige zakenmanagers van The Management Group voor de rechter omdat ze hem zogezegd nog 23 miljoen euro verschuldigd zijn. Nu maakt de firma er zelf een zaak van tegen hem en verwijten ze de acteur dat hij volledig verantwoordelijk is voor zijn geldproblemen. Dat bewijzen ze door een boekje open te doen over zijn uitgaven. “Depp had een zeer extravagante levensstijl die hem soms twee miljoen dollar (1,8 miljoen euro) per maand kostte. Hij kon zich die luxe gewoonweg niet veroorloven”, schrijft advocaat Michael Kump in een document dat entertainmentblad The Hollywood Reporter bezit. “Depp heeft zijn moeilijke situatie aan zichzelf te danken”, staat er.

Decadente kosten

Uit een lijst met uitgaven die Depp de voorbije zeventien jaar deed, blijkt dat de ‘Pirates of the Caribbean’-ster in totaal zo’n 70 miljoen euro heeft geïnvesteerd in veertien eigendommen. Daartoe behoren een aantal eilanden van de Bahama’s, penthouses in Los Angeles, een kasteel in Frankrijk en een Amerikaanse paardenboerderij. Hij heeft ook flink betaald voor een jacht: 16,7 miljoen euro om precies te zijn. Depp vloog tot voor kort ook graag rond in zijn privévliegtuig, wat hem maandelijks zo’n 185.000 euro kostte.

Johnny Depp spendeerde maandelijks zo’n 27.800 euro aan exclusieve wijnen van over de hele wereld die hij aan huis liet leveren. Daarnaast had de bijna zo’n 300.000 euro nodig om een privéleger van veertig man te betalen. Voor zijn persoonlijke veiligheid en die van zijn kinderen had hij maandelijks 139.000 euro over.

Niet egoïstisch

Johnny Depp dacht de voorbije jaren niet alleen aan zijn eigen comfort. Hij bood familieleden en vrienden financiële steun voor een tot aal van iets meer dan 9 miljoen euro en investeerde 3,7 miljoen euro in een platenlabel van een jeugdvriend waar hij geen winst uit haalde. De recente scheiding met Amber Heard kostte hem omgerekend 6,5 euro.