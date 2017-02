Bpost verhuist 200 jobs naar India - “Dit zal niet leiden tot extra werkloosheid in ons land”

Brussel - De verhuis van 200 externe IT-jobs bij bpost naar India, zal niet leiden tot extra werkloosheid in ons land. De vraag naar IT’ers is in België immers veel groter dan het aanbod. Dat heeft vicepremier en minister van Post Alexander De Croo (Open Vld) woensdag gezegd tijdens de Kamercommissie Infrastructuur.

De commissieleden stelden De Croo een hele resem vragen over de zaak. “Het feit dat negen verschillende parlementsleden een vraag stellen over eenzelfde onderwerp, toont duidelijk aan dat er een probleem is”, zei Jean-Jacques Flahaux (MR).

De Croo benadrukte dat er geen ontslagen zullen vallen en er niemand zonder werk zal komen te zitten. De operatie moet gefaseerd gebeuren tegen december 2017 en volgens de minister zullen de 200 betrokken freelancers tegen dan niet zonder opdrachten zitten. “Er is een nijpend tekort aan IT’ers in België. Alleen al in Brussel staan er 3.000 vacatures open. IT’ers zijn vandaag zelfs kieskeurig geworden en bedanken vaak voor repetitief werk.”

Het feit dat de jobs in kwestie geoutsourcet worden, betekent volgens De Croo bovendien dat er jobs bijkomen in andere activiteiten.

David Geerts (sp.a) hekelde dat de minister, “in tegenstelling tot zijn reactie bij de aankondiging van de verhuis van de banen”, vandaag nog maar weinig blijk geeft van verontwaardiging. Volgens Geerts is bpost enkel uit op winstmaximalisatie. “Logisch zou zijn dat deze overheid, die het altijd heeft over ‘jobs, jobs, jobs’, een beleid ontwikkelt om outsourcing to the bottom tegen te gaan.”

Bpost werkt momenteel met een 200-tal interne IT-medewerkers, maar deed daarnaast ook een beroep op meer dan 100 leveranciers die ruim 220 freelancers in verschillende vakgebieden bezorgden. Die versnippering maakte het moeilijk om een strategie op lange termijn uit te bouwen, luidde het. Daarom schakelt bpost voortaan twee Indiase informaticabedrijven ­in, Infosys en Tata Consultancy, in plaats van de freelancers. Daarvoor werd een aanbestedingsprocedure gevolgd.