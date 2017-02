Hilde Claes reageert op beschuldigingen

Hasselt - Op de Facebookpagina van Hilde Claes verscheen woensdagmiddag een reactie op het nieuws van dinsdag waarin Claes en haar partij beschuldigd werden van belangenvermenging. De ex-burgemeester van Hasselt kon niet eerder reageren omdat ze de resultaten van de Audit Hasselt niet kende.

Ik ben werkelijk diep ontroerd door de vele oproepen van steun door zovelen gisteren en vandaag die met veel verdriet de persvertoning op de stad gade sloegen. Toen huidig burgemeester van Hasselt de vertrouwelijke resultaten van de Audit Hasselt bekendmaakte kon ik niet reageren, heel eenvoudig omdat ik het rapport niet mocht zien en dus de resultaten ervan niet kende. Inmiddels hebben vele anderen het rapport wel gezien en het contrast tussen het document en wat sommigen meenden te moeten verklaren is groot. Zo ook de aangerichte schade naar mijn persoon, wat mij heel erg bedroeft. Het onderzoek bewijst dat ik niet van belangenvermenging wordt verdacht en nergens in het verslag wordt mij dit aangewreven. Twee personeelsleden hebben, los van elkaar, mogelijks administratieve fouten begaan, doch zij verdienden het niet om publiek te schande te worden gezet. De eventuele fouten die die mensen misschien pleegden hadden overigens ook talrijke andere mensen kunnen opmerken en kunnen bijsturen.

Die bewuste personeelsleden waren misschien beter niet op taken ingezet waarbij familie na een anonieme selectie als goedkoopste kandidaat werd gekozen.

Gisteren was al geweten dat ikzelf geen enkele onrechtmatige gedraging heb gesteld. Dat had nadrukkelijk mogen gezegd zijn. Spijtig dat dat niet gebeurde, en evenzeer zeer spijtig dat, volstrekt uit de lucht gegrepen, want dat staat niet eens in het rapport - werd gezegd dat ik van personeelsfouten weet had. Ook dat laatste is allesbehalve netjes. Ik verliet het bestuur maanden terug omdat je politiek instaat voor wat onder jou mogelijks fout is gebeurd, ook indien je er zelf geen schuld aan treft, zoals hier. Anderen hadden misschien dezelfde analyse moeten maken, maar deden het niet. Maar bewust foutieve dingen de wereld insturen is verwerpelijk. Maar ik trek me op aan datgene dat een jongen met een zware fysieke beperking me recent zei na een prachtige toneelvoorstelling, waarin hijzelf een ijzersterke vertolking neerzette: “in het leven moet je gaan, altijd blijven gaan Hilde”.

Dat is wat ik zal doen ook al voelt het bij momenten heel zwaar. Vele dingen in het leven maken “het waard”, vast en zeker ook jullie vertrouwen en steun! Voortaan gaat al mijn aandacht en inzet naar zorgen voor mensen die zorg nodig hebben.

Tot dan, een oprecht dank je wel lieve mensen voor jullie steun.