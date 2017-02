Linda Migchels gehuldigd als sportvrouw 2016

Lummen - De gemeente Lummen is trots op haar plaatselijke sportkampioenen en zet ze daarom graag in het zonnetje.

Traditiegetrouw worden op de laatste vrijdag van januari de sportkampioenen van Lummen gehuldigd. Ook dit jaar kende Lummen vele kampioenen: in totaal behaalden 360 sporters een kampioenstitel en mochten een diploma en een mooie handdoek met het logo van de gemeente Lummen mee naar huis nemen.

Daarnaast waren er nog enkele speciale trofeeën. De trofee van Sportvrouw van 2016 ging naar Linda Migchels. Zij werd in de bloemetjes gezet, niet alleen omwille van haar sportieve fietsprestaties, maar vooral om haar jarenlange inzet voor “Kom op tegen Kanker”.

Gedurende 7 opeenvolgende jaren (van 2010, de eerste editie, tot en met 2016) fietste zij de volledige 1000 km (zij fietst 4 dagen na mekaar 250 km) voor Kom op tegen Kanker. Dit op zich is al een hele sportieve prestatie. Maar ook 7 jaar na mekaar de 5000 euro startgeld samenbrengen is een serieuze verdienste. Gedurende een gans jaar zet ze zich belangeloos in om dit startgeld bijeen te zoeken. Van de 600 teams die jaarlijks starten zijn er 45 deelnemers die de 1000 km alleen uitfietsen en daar is Linda dus bij.

In 2010 was ze de enige vrouw die de 1000 km volledig uitfietste. Ze is vandaag de enige vrouw die al alles heeft meegefietst en in haar eentje al 7 keer 5000 euro startgeld d.w.z. 35 000 euro heeft bijeen gegaard. Dat geld wordt aangewend voor wetenschappelijk onderzoek, therapieën en begeleiding om kanker beter te bestrijden en de pijn te verlichten.

Dit jaar zal ze voor de 8ste maal deelnemen aan de 1000 km. Haar grootste bezigheid is nu die 5000 euro startgeld te verzamelen.

Na de viering kregen de kampioenen, hun familie en supporters een receptie aangeboden door het gemeentebestuur van Lummen.