Real Madrid laat Lucas Silva speeltijd opdoen bij ex-club

Real Madrid heeft dinsdagavond besloten haar Braziliaanse middenvelder Lucas Silva speelminuten te laten opdoen bij zijn ex-club, het Braziliaanse Cruzeiro. Dat maakte de Spaanse competitieleider bekend op haar website. Silva wordt voor 1,5 jaar verhuurd aan de Braziliaanse topclub.

De 23-jarige Silva kwam in januari 2015 de rangen van de Koninklijke versterken, maar kwam in de daaropvolgende terugronde niet verder dan negen optredens in de hoofdmacht van de Madrilenen. Real besloot hem vervolgens voor een seizoen te verhuren aan Olympique Marseille.

In het begin van dit seizoen leek de carrière van Silva er even op te zitten na de vaststelling van hartproblemen. Die waren aan het licht gekomen tijdens de medische testen bij Sporting Lissabon, de club waaraan Real Madrid hem deze zomer wilde uitlenen. Nu de Braziliaan opnieuw helemaal hersteld is, volgt een uitleenbeurt aan de club waar hij werd opgeleid, Cruzeiro.