Roaming nog voor de zomer afgeschaft

Vanaf juni 2017 kunt u in heel Europa bellen voor de prijs van een binnenlands telefoontje. De laatste horde in de het debat over de afschaffing van roaming is gisteren, na jaren gehakketak, genomen.

Op 15 juni 2017 worden de roamingtarieven definitief afgeschaft. Vanaf dan betaalt u aan uw telecombedrijf als u vanuit een ander EU-land belt, sms’t of downloadt hetzelfde tarief als wanneer u dat vanuit België doet.

Het Europese Parlement heeft 31 januari de hervorming van de groothandelsmarkt voor roaming goedgekeurd. Dat was het laatste stukje van de puzzel die nodig was voor de afschaffing van de roamingtarieven.

Data, gesprekken en sms’jes

De groothandelstarieven voor data - heel erg omstreden, gezien het exponentiële gebruik van mobiele data - zal worden begrensd op 7,7 euro per gigabyte vanaf juni 2017 naar beneden tot 2,5 euro per gigabyte in 2022.

De maximumgrens voor gesprekken zal dalen van 5 eurocent per minuut naar 3,2 eurocent per minuut, terwijl die voor het versturen van sms’jes zal halveren ( van 2 naar 1 tot 1 eurocent vanaf juni). Dat laat een woordvoerder van Malta weten. Malta stuurde de gesprekken ten behoeve van de nationale regeringen als voorlopig voorzitter van de EU.

De deal die woensdag werd gesloten moet nu nog worden goedgekeurd door het Europese Parlement en de lidstaten.

Geblutste trofee

Het Europees Parlement keurde eerder al een eengemaakte markt voor elektronische communicatie goed. Die tekst omvatte twee mijlpalen: de afschaffing van roamingtarieven en de invoering van netneutraliteit, het principe dat het internet voor iedereen gelijk moet zijn.

Over beide principes werd jarenlang gekibbeld, zodat dit als een trofee voor de kast van de Europese Commissie en zijn vicepresident voor Digitale Eengemaakte Markt, Andrus Ansip, kan gelden. Maar wel een geblutste. In april 2014 stemde hetzelfde parlement namelijk al voor een afschaffing van roaming tegen eind 2015 en voor een veel sterker geformuleerde netneutraliteit. Na onderhandelingen met de Europese Raad en de Commissie kwam er een afgezwakte compromistekst uit de bus. Vooral de toegevingen op het vlak van netneutraliteit krijgen een golf van kritiek.

Achterpoortje

Er is ook nog in een achterpoortje voorzien: telecombedrijven die kunnen bewijzen dat deze maatregelen hen zouden verplichten om de binnenlandse tarieven op te trekken, kunnen aan de nationale regulator toestemming vragen om een ‘minimale’ meerprijs te behouden.

Gsm-abonnement bij buitenlandse operator?

Als roaming gratis is, betekent dit dan ook dat een Belg straks een gsm-abonnement kan nemen bij een Franse of Italiaanse operator, als die een goedkoper tarief aanbiedt? Toch niet, want er komt een zogenoemde fair use-regeling. Die zal beperkingen opleggen aan hoe veel of hoe vaak u uit het buitenland zonder roamingkosten kunt bellen, sms’en of downloaden. Gaat u over die limiet, dan betaalt u toch bij. Maar dat extra bedrag zou veel lager moeten zijn dan de huidige roamingtarieven.