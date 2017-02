Politieman ontslagen na seks met ‘17-jarige’ via Skype

Een politieagent uit Nederlands Limburg is dinsdag ontslagen nadat hij werd betrapt op seksuele handelingen via Skype. Dit deed de agent meerdere malen onder werktijd en in dienstkleding.

Volgens de Nederlandse crime-reporter Peter R. de Vries gaat het om een volwassen vrouw die zich tegenover de politieman op Skype voordeed als een meisje van 17. De misdaadjournalist deed maandenlang onderzoek naar de zaak, nadat hij de beelden in handen kreeg. Onlangs confronteerde hij de man ermee.

Politieman die webcamseks had met neptiener duikt in slachtofferrol: "Ze heeft me er ingeluisd" Video: https://t.co/S8VMLavqrM #RTLLN pic.twitter.com/QlDFAdiKde — RTL Late Night (@RTLLateNight) 1 februari 2017

Ontslagen

De politieagent is dinsdag op staande voet ontslagen. Gery Veldhuis, chef van de politie Limburg, zei in de uitzending van RTL dat hij zich geneerde voor het gedrag van de politieman. “Het is ranzig. Hij is een schande voor tienduizenden politiemensen.

In zijn contacten met Peter R. de Vries ontkende de politieman aanvankelijk. Maar in later telefoongesprekken gaf hij toe wat hij had gedaan.