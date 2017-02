Zwakbegaafd meisje (15) meermaals verkracht: dader chanteerde slachtoffer met pikante foto’s

Speurders zijn op zoek naar een man van Marokkaanse origine die eind 2015 een kwetsbaar meisje (15) meerdere keren per week verkrachtte in Antwerpen, gedurende twee maanden. Op VTM werden gisteren beelden verspreid in opsporingsprogramma Faroek.

De feiten dateren al van het najaar van 2015, maar kwamen pas een tijdje geleden aan het licht. Dat gebeurde na lange gesprekken tussen het slachtoffer en begeleiders op school. “Na maanden praten kwamen de feiten naar boven”, zegt Antwerps parketwoordvoerder Ken Witpas in ­Faroek op VTM. “Daarna is het slachtoffer met haar moeder aangifte komen doen bij de politie.”

Meerdere keren per week

Langzaam maar zeker werd het hele verhaal duidelijk voor de politiediensten. De man die nu opgespoord wordt, had eerst een vriendin van het kwetsbare meisje benaderd. “Zij wilde die vriendin beschermen en begon een sms-conversatie met de man”, zegt ­Witpas. Zo begon de man haar te versieren. “Er werden sensuele foto’s verzonden en uiteindelijk hebben ze afgesproken.”

Bij de tweede afspraak, aan de tramhalte op de Schijnpoortweg in Antwerpen werd het meisje meegenomen naar een werfcontainer aan het nabijgelegen Lobroekdok. Ze huilde en zei dat ze niet wilde, maar de man negeerde dat en verkrachtte haar. In de daaropvolgende maanden zou ze meermaals verkracht zijn. “De man wachtte haar op aan de tramhalte als ze van school terugkeerde”, legt Witpas uit. “Hij dreigde ermee pikante foto’s van het slachtoffer naar haar moeder te sturen als het meisje niet op zijn wensen inging.”

Kwetsbaar

Het meisje wordt door het parket omschreven als erg kwetsbaar en liep school in het bijzonder onderwijs. “Toen ze schoolmoeheid begon te vertonen, zijn de gesprekken met de begeleiding begonnen.” Op dat moment was het meisje twee maanden in de greep van de man geweest. Begin december 2015 verbrak ze het contact. Toen wilde ze ook niet meer naar school, uit angst de man tegen te komen.

Het parket sluit niet uit dat de man ook andere slachtoffers maakte of met andere meisjes contact zocht. “Kijk maar naar de vriendin van het slachtoffer”, zegt Witpas. “Zij werd het slachtoffer van afpersing en moest thuis geld stelen voor de verdachte. We vragen dat eventuele andere slachtoffers contact opnemen met de ­politie.”

De man is van Marokkaanse origine volgens de twee slachtoffers, die eveneens van Marokkaanse afkomst zijn. Hij heeft een getaande huidskleur en zwart haar. Hij spreekt Frans, Arabisch en Berbers, maar geen Nederlands. Hij zei zelf dat hij 19 was, maar wellicht is hij ouder.

Alle info is welkom op het gratis nummer 0800.30.300 of via ­opsporingen@police.belgium.eu