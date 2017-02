Elbow: “We komen naar Pukkelpop”

Het is nog 197 dagen wachten vooraleer de festivalweide in Kiewit opengaat, maar een eerste naam voor Pukkelpop 2017 ligt al vast. Tenminste: als we Guy Garvey, de frontman van Elbow, mogen geloven.

Garvey vermeldde tijdens een interview op Radio 1 dat de Britse band, bekend van hits als ‘One Day Like This’ en ‘Lippy Kids’, dit jaar op Pukkelpop speelt. Garvey was samen met bassist Pete Turner te gast bij Ayco Duyster om er hun zevende plaat ‘Little Fictions’ voor te stellen. Die ligt vrijdag in de winkel. De organisatie heeft het nieuws voorlopig nog niet bevestigd.