Beringenaar in cel voor moordpoging na verkeersagressie

Houthalen-Helchteren / Beringen - Beringenaar Murat I. (32) die zaterdagavond een 41-jarige Deinzenaar vijf messteken toediende op de Grote Baan in Helchteren, zit in de cel voor poging tot moord. De raadkamer heeft zijn verblijf in de gevangenis gisteren met een maand verlengd. “Tegen die beslissing gaan we in beroep”, aldus zijn advocate Joke Feytons.

De feiten speelden zich zaterdagavond rond 23 uur af. De 41-jarige Deinzenaar was met zijn gezin op weg naar huis na een verblijf in het vakantiepark Molenheide. Op de Grote Baan in Helchteren werd hij voorbijgestoken. Tijdens dit manoeuvre raakten de zijspiegels van beide wagens elkaar. Beide bestuurders stopten even verder aan een bar en raakten daar in een discussie verwikkeld.

De Deinzenaar werd door de passagier van de andere wagen vastgegrepen, waarna de bestuurder hem vijf messteken toediende: drie in de arm en twee in de borststreek. Eén wonde bleek zelfs zeven centimeter diep, vlak naast de hartstreek. Het slachtoffer werd in allerijl naar het ziekenhuis overgebracht maar mocht zondag naar huis. Hij herstelt nu thuis in Deinze.

Murat I. (32) uit Beringen en zijn 44-jarige passagier uit Heusden-Zolder werden ter plaatse opgepakt. Die laatste beweert dat de Deinzenaar eerst uithaalde waardoor hij nu drie tanden mist. “Mijn cliënt geeft toe dat hij te diep in het glas had gekeken”, zegt Joke Feytons, de advocate van Murat I.. “Hij heeft spijt van zijn daden. Hij herinnert zich niet meer veel van de feiten.”

Murat I. is vader van twee kinderen van drie en zes jaar, zijn vrouw is hoogzwanger. “De raadkamer heeft geen rekening gehouden met die situatie en met zijn blanco strafblad”, aldus de advocate. Zij tekende beroep aan tegen de beslissing van de raadkamer, zodat nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling zich over de zaak zal moeten buigen.