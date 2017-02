Hasselt -

“Dit verhaal was een minder fraai hoofdstuk in de politieke geschiedenis van Hasselt”, zegt Joost Venken namens Groen, dat in 2012 samen met sp.a naar de gemeenteraadsverkiezingen trok. De oppositie is een pak scherper voor Hilde Claes en het rapport van Audit Vlaanderen. “Dit is gewoon slecht bestuur”, vat Steven Vandeput (N-VA) samen.