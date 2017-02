Verlengde oprit ‘Beulen’ in 2018

Hasselt - De verlenging van de oprit vanaf de ventweg naar de Singel ter hoogte van houthandel Beulen in Hasselt komt er ten laatste in 2018. Dat heeft directeur Gijs Moors van Wegen en Verkeer Limburg gezegd. “Dat verklaart ook meteen de dertig telkabels die in de buurt zijn geplaatst om de verkeersstromen in kaart te brengen”, zegt Moors.

“De oprit blijft een moeilijk en gevaarlijk punt om de Singel op te rijden, ondanks de snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur. En het verkeer gaat er alleen nog maar toenemen als de Blauwe Boulevard ontwikkeld is en als de veiligheidscampus klaar zal zijn. Tegen die tijd moet ook de verlengde oprijstrook een feit zijn. Daarom tellen we nu het aantal fietsers, auto’s, vrachtwagens en autobussen om de juiste verkeersmaatregelen te combineren. De nieuwe verlengde strook zal tot boven op de brug worden doorgetrokken.”