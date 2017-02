Hilde Claes: “Onterecht aan de schandpaal genageld”

Hasselt - “Ik betreur heel erg dat de mensen die in dit dossier genoemd worden geen inzage hebben gehad in de bevindingen van de auditcommissie, terwijl alle anderen dat blijkbaar wel hebben”, reageert Hilde Claes op het eindrapport van Audit Vlaanderen over de gewezen burgemeester van Hasselt en haar kabinet..

“Op die manier worden we opnieuw aan de schandpaal genageld terwijl er bijvoorbeeld in mijn geval geen sprake is van belangenvermenging. Ik heb alvast gemaild naar Audit Vlaanderen om ook zelf het verslag te krijgen. Op dit moment wil ik dan ook niet inhoudelijk reageren om de simpele reden dat ik de inhoud van het rapport niet ken.”

Claes’ kabinetschef Elke Braekmans wilde niet reageren, net als Dirk Houben van Impuls. Sofie Daniëls bleek niet bereikbaar.

“De wet is de wet en die moet voor iedereen gelijk worden uitgevoerd”, reageerde sp.a-voorzitter John Crombez op Radio 1. “Blijkbaar zegt Vananroye dat er zaken in de audit staan die verder onderzoek nodig maken en dan moet dat gebeuren. We zullen eerst zien wat het onderzoek geeft, maar natuurlijk is de situatie ambetant.” De Hasseltse sp.a-afdeling wenste niet te reageren.