Aanval nachtclub Istanbul: 9 bijkomende arrestaties

Een maand na de terreuraanslag op de nachtclub Reina in Istanbul is tegen negen bijkomende verdachten een arrestatiebevel uitgevaardigd. Dat meldt het Turkse persbureau DHA.

Staatspersagentschap Anadolu sprak van tien arrestaties. Het zijn geen Turkse staatsburgers. Ze worden beschuldigd lid te zijn van de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS).

Eerder waren al drie mensen in verband met de moordende aanslag op oudejaarsavond opgepakt. De hoofdverdachte is in handen van de politie en wordt nog verhoord.

IS had de aanval op de nachtclub opgeëist. Bij de aanslag kwamen 39 mensen om, onder hen 26 buitenlanders van wie een landgenoot met de dubbele Belgisch-Turkse nationaliteit.