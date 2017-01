Populaire iPhone stuwt omzet Apple naar record

Apple heeft vorig kwartaal een recordomzet van 78,4 miljard dollar geboekt door de aanhoudende populariteit van de iPhone. Daarvan werden er in de laatste drie maanden van 2016 aanzienlijk meer verkocht dan analisten hadden voorspeld, waardoor ook de winst van het techbedrijf de verwachtingen wist te overtreffen.

Apple bracht in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar 78,3 miljoen iPhones aan de man, voor een gemiddelde prijs van 691 dollar (640 euro) per stuk. Daarmee werden vijf procent meer smartphones verkocht dan een jaar eerder. De verkoop van iPads nam met een vijfde af, terwijl die van de Mac min of meer stabiliseerde.

Apple profiteerde de afgelopen maanden van de kerstperiode en de introductie van de iPhone7 vorig najaar. Daarbij namen de verkopen van de smartphone in de VS, Canada, West-Europa, Japan en Australië stevig toe. In China zakte de verkoop echter met 12 procent.

De totale omzet van Apple lag vorig kwartaal drie procent hoger dan in de laatste drie maanden van 2015. De nettowinst slonk daarbij met 2,5 procent naar 17,9 miljard dollar.

Voor dit kwartaal wordt een omzet verwacht tussen 51,5 en 53,5 miljard dollar. Die prognose viel analisten wat tegen, zij tekenden in doorsnee 54 miljard dollar aan opbrengsten in voor de huidige periode.

De beleggers reageerden positief op de kwartaalresultaten: het aandeel van Apple steeg nabeurs in een eerste reactie met bijna 3 procent.