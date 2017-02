Nieuwe inbraaktechniek in Tongeren

Tongeren - In Vreren bij Tongeren is in twee huizen ingebroken met een vrij nieuwe inbraaktechniek voor aluminium en pvc ramen. Met een schroevendraaier zoeken dieven de spatie tussen het glas en het raamkozijn. Daar kunnen ze dan met een ijzerdraadje de raamkruk openen.

De methode is een beetje vergelijkbaar met de dief die met een boormachine een gaatje maakt in het houten raamkozijn en dan de kruk opent door er een ijzerdraadje door te steken. Doordat steeds meer huizen pvc en aluminium ramen hebben, moeten ook de dieven mee met hun tijd. En ze hebben er niet eens veel werktuigen voor nodig: een schroevendraaier en een stevige ijzeren draad volstaan. Door deze techniek gebeurt het wel eens dat het glas barst, maar dat maakt alleszins minder lawaai dan het inslaan van een ruit. Bovendien hebben veel huizen stevig veiligheidsglas dat minder snel breekt. Vandaar dat inbrekers deze werkwijze verkiezen.

In Vreren drongen dieven binnen via een raam aan de achterzijde van een huis in de Holleweg. Er werden juwelen en geld gestolen. Even verderop in de Droefstraat was er ook een inbraak via het raam. Daar is de buit nog niet bekend.

Om zo’n diefstal te vermijden adviseert de politie om sloten op de raamkrukken te plaatsen. Dankzij zo’n slot kunnen inbrekers de ramen niet meer openen langs buiten.