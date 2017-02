“Communicatie-affairke maakt wel dat de politieke carrière van Hilde Claes helemaal voorbij is”

Volgens Audit Vlaanderen is er “een absoluut en onweerlegbaar vermoeden van belangenvermenging” bij de toewijzing van communicatie-opdrachten door de kabinetschef van voormalig burgemeester van Hasselt Hilde Claes (sp.a) en het diensthoofd Communicatie van de stad Hasselt. Nog altijd volgens Audit Vlaanderen is Hilde Claes niet schuldig aan belangenvermenging. Maar ze is wel politiek verantwoordelijk, ook omdat ze op de hoogte was van de beslissing van haar kabinetschef. Hilde Claes nam in september vorig jaar ontslag nadat er commotie was ontstaan over de promotie voor haar feest Hilde op Zondag en de toewijzing van het al aangehaalde communicatiecontract.

“Een absoluut en onweerlegbaar vermoeden van belangenvermenging.” Dat klinkt zwaar, het doet vermoeden dat iemand er heel rijk van is geworden. Neen dus, want het ging om een contract van zegge en schrijve 6.790 euro. Hoe dan ook had de kabinetschef het contract beter niet toegewezen aan het communicatiebureau Impuls omdat haar partner er een belangrijke functie heeft. Of had ze zich minstens helemaal niet beziggehouden met dit dossier.

De politieke schade is voor Hilde Claes. Bij de Hazodi-affaire maakte ze al geen al te beste beurt. Die affaire begon straf. Het politiekorps van toen nog Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek zou door en door rot zijn. Achteraf bleef er weinig van over. Maar Hilde Claes moest wel door het slijk wegens haar slechte communicatie in dit dossier. En nu is ze politiek verantwoordelijk omdat ze de toewijzing van een communicatiecontract door haar kabinetschef mee goedkeurde. Ook nu denken we dat er weinig gevolgen zullen worden gegeven aan dit communicatie-affairke. Het maakt wel dat de politieke carrière van Hilde Claes helemaal voorbij is.

Misschien maar goed ook. Als dochter van Willy Claes had ze een voorsprong aan het begin van haar politieke carrière. Ze werd verkozen voor zowel de Kamer als het Vlaams Parlement en ze deed het daar goed. Na het vertrek van eerst Steve Stevaert en vervolgens Herman Reynders leek zij het meest geschikt om burgemeester van Hasselt te worden. Het werd geen succes. Het affairke werd de stok die zowel partijgenoten als coalitiepartners al langer zochten om haar te slaan wegens haar eigengereide optreden nadat meerdere waarschuwingen en therapeutische gesprekken geen zoden aan de dijk zetten. Een burgemeester die niet gedragen wordt, kan geen burgemeester zijn. Hilde Claes kan nu aan een nieuwe toekomst bouwen.