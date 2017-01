93- jarige man sterft na rijkelijk gevuld leven met minstens 86 vrouwen

Mohammed Bello Abubakar, Baba Masaba voor de vrienden, is zaterdag op 93-jarige leeftijd overleden. Op het eerste zicht denk je dan: ‘de normale gang van het leven’. Maar wel een opmerkelijk leven in het geval van Baba Masaba. De man had met zekerheid 86, mogelijk zelfs 130, vrouwen. Sommigen van hen zijn op dit moment zelfs nog zwanger van de -virale- Nigeriaan.

86 vrouwen en 170 kinderen, dat bleek uit een rapport van BBC uit 2008. Negen jaar later lagen de aantallen waarschijnlijk nog een pak hoger. Volgens een Nigeriaanse krant had Baba Masaba op de dag dat hij stierf 130 echtgenotes, waaronder enkelen zwanger, en zeker 230 kinderen.

Mohammed Bello Abubakar is niet meer. Maar een ding is zeker; vergeten is hij zeker nog niet.