‘Temptation’-verleidster hing ook al aan de lippen van Ian Thomas

Het wachten zit erop: woensdagavond trapt Temptation Island zijn nieuwe seizoen af met een dubbelaflevering. Die start met een verrassing. Al bij aankomst op het Thaise eiland worden de koppels, in tegenstelling tot vorige seizoenen, onmiddellijk uit elkaar gehaald.

Bovendien maken ze zowel op beeld als in levenden lijve kennis met hun concurrentie, de vrijgezellen. De mannen en vrouwen laten er geen gras over groeien: Lize en Rosanna krijgen al op dag één uitgebreide aandacht van de singles, in het mannen­resort laat Pommeline haar oog vallen op Merijn.

Van diezelfde Pommeline zijn gisteren ook uit onverwachte hoek pikante beelden opgedoken. Het 22-jarige model hing anderhalf jaar geleden aan de lippen van zanger Ian Thomas. In een van zijn videoclips, weliswaar. Thomas maakte het nummer Till the Morning samen met Flo Rida en Lilana, in de bijbehorende clip slaat hij Pommeline aan de haak op de dansvloer.