Mijn Pop-uprestaurant gaat verrassend van start: twee duo’s vallen meteen af

De eerste aflevering van het VTM-programma ‘Mijn Pop-uprestaurant’ startte meteen vlijmscherp. De drie juryleden selecteerden uit het groot aantal kandidaten acht duo’s, terwijl er maar zes aan het avontuur zullen mogen beginnen.

De juryleden zijn dit jaar topkok Sergio Herman, sommelier Sephideh en manager Gert Verhulst. Gert Verhulst, die hen gaat coachen op vlak van het leiden van een bedrijf, is wel op dieet, vertelde hij. “Ik ben met niets meer te verleiden”, zei Gert, maar dat voornemen was in één van de eerste minuten van het nieuwe seizoen al ver weg.

Gert is "op dieet". Video: VTM

De deelnemers zijn allemaal heel jong, net zoals Sergio Herman ook op zijn negentien begon. Toch zijn er ook die hun kans wagen in het programma om hun late roeping nog waar te kunnen maken. “Dit is hun kans, hé”, zei Gert. “Hierna zijn ze gelanceerd in de horecawereld.”

Acht duo’s waren uitgenodigd in de foodmarket ‘Mercado’ in Antwerpen, bij wijze van test. Ze moesten uit het juiste stressbestendige hout gesneden zijn, want er stonden meteen 150 gasten te trappelen voor een hapje en een drankje. Daarna stemden de gasten op hun favorieten, waarmee ze de jury een duidelijke wegwijzer gaven om te beslissen welke zes koppels hun concept in realiteit zouden mogen omzetten.

Maxime & Jordy: jong keukengeweld

Jong keukengeweld Maxime en Jordy kennen elkaar al zes jaar en zijn samen aan de hotelschool gestart. “Horeca is echt onze passie, ons ding.” Aan ervaring ontbreekt het hen niet, want ze hebben ook al in sterrenzaken gewerkt. “We laten het op ons afkomen, gaan ervan genieten, een avontuurtje ervan maken.” Zij zetten alles in op vlees en willen laten zien dat jong talent in een keuken past.

Maxime en Jordy gaan volledig voor vlees. Foto: VTM

Leena & Yannick: Meat & Griet

De studiegenoten Leena en Yannick hebben al wat ervaring als kelners maar minder in de keuken, samen studeerden ze marketing. “We denken dus echt wel klantgericht.” Leena is bezig aan een opleiding voor kok en ze zijn allebei gedreven en ambitieus. “We willen laten zien aan anderen wat we kunnen.” Hun logo is alvast krachtig onder de titel: “meat & griet”. Hun concept is simpel: ze gaan voluit voor een combinatie van vlees en vis.

Het concept van Yannick en Leena. Video: VTM

Fanny & Veronique: “Niet lullen, maar vullen”

Fanny en Veronique zijn twee vriendinnen, die naar eigen zeggen “een geweldig team samen zijn”. Enthousiasme hebben ze genoeg en hun concept is duidelijk. Ze willen alles vullen. Onder het motto “Niet lullen, maar vullen!”, zegt Sergio. Een straf concept, dat tot complexe combinaties kan leiden, zo vindt de jury. De dames hadden zich tijdens de test wat misrekend en moesten uiteindelijk een deel van hun bordje schrappen. Toch bleven ze even vriendelijk en enthousiast als eerst.

Het concept van Fanny en Veronique (aka "niet lullen maar vullen") Video: VTM

Karel & Birger: de BBQ BFF’s

Karel en Birger zijn al jaren kameraden boven de barbecue. Niet alleen in de zomer met wat vrienden, maar ze scoorden zelfs al in verschillende BBQ-wedstrijden. “Ik denk dat ik nu bijna aan 110 dagen barbecue per jaar zit. Het is misschien een beetje uit de hand aan het lopen”, geeft Birger lachend toe. Samen met politieman Karel wil hij laten zien wat ze kunnen in de eerste test, maar dat is niet vanzelfsprekend, want ze doen aan “slow cooking”, waarbij vlees laten garen soms 12 uur duurt. Daar hadden ze bij de eerste test geen tijd voor, want vier uur later kwam het publiek al proeven.

“We zijn allebei klaar voor iets nieuws”, zeggen Karel en Birger. Foto: VTM

Mitchell & Daniela: echte passie

Het jonge koppel is al vijf jaar samen en is naar eigen zeggen een goed team. Mitchell is een kok en hij “kan zich niets anders voorstellen dat hij ooit zou willen doen”. Daniela stapt mee in zijn droom: “Zijn passie, is ook mijn passie”, klinkt het. “Een keuken waar geen stress is, is een keuken waar de lat niet hoog genoeg ligt.” Hun thema is: kunst en eten, ze doen hun best om van elk bordje een streling voor het oog te maken.

Mitchell en Daniela hebben problemen in de keuken. Video: VTM

Laure & Charlotte: “Knor knor”

Laure is slager en Charlotte is traiteur. Vorig jaar runden de twee nog een foodtruck in Australië, maar als kokkinnen hebben ze nog geen ervaring. Hun concept draait volledig om varkensvlees. “Dat is echt een ondergewaardeerd product en wij willen dat terug op de kaart zetten... Op onze kaart eigenlijk!” zeggen de goedlachse dames.

Het concept van Charlotte en Laure Video: VTM

Margot & Pieterjan: BeBeeQue “even checken”

Margot werkt als souschef in een sterrenzaak, maar verzekeringsagent Pieterjan zal de kok zijn. “Een vreemde keuze”, zo vond de jury. Pieterjan checkt wel altijd bij Margot, om te kijken of het in orde is. De stress speelde parten bij de twee, wat de jury vooral deed denken aan een nieuwe rolverdeling, in plaats van smakelijk eten. Ze steken veel tijd in hun eten, maar dat zorgde wel voor lange wachtrijen.

Pieterjan checkte wel elke keer even bij Margot. Foto: VTM

Emily & Bo: koken in hun element

“Moet dat lang opstaan?” - “Totdat het klaar is, hé.” De beste vrienden Emily & Bo kennen elkaar van hun weekendwerk in een Mols restaurant. Ze zijn altijd eerlijk tegen elkaar en “we zijn ook allebei een beetje een ‘vijs’ kwijt”. Zij gebruiken de vier elementen om mee te werken onder de titel ‘Het vijfde element’. “Een vermoeiend concept, je ligt al met je kop in je talloor voor je begint met eten”, zegt Gert. Een verrassend effectje tijdens het koken, bracht Emily en Bo wel helemaal in hun element.

Het concept van Emily & Bo. Video: VTM

Deze duo’s beginnen het avontuur

Op het einde van de aflevering kozen Gert, Sepideh en Sergio voor zes duo’s.

De ontknoping van de avond zorgde voor heel wat zenuwen. Video: VTM

In de volgende afleveringen zullen we kunnen zien hoe Daniela & Mitchell, Karel & Birger, Laure & Charlotte, Leena & Yannick, Veronique & Fanny en Bo & Emily verder gaan in hun smakelijk avontuur. Dat zal alvast iets anders verlopen, zo belooft het voorfilmpje van volgende week, want in elke stad komen er drie pop-ups.

‘Mijn Pop-uprestaurant’ om 20.35 uur op dinsdag op VTM.