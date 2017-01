Charleroi gaat lopen op zitting BAS, Rouches in beroep

Sporting Charleroi, vertegenwoordigd door administratief directeur Pierre-Yves Hendrickx en advocaat Jean-Philippe Mayence, hebben dinsdagavond de zitting van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), die zich moet uitspreken over de gevolgen van de supportersincidenten tijdens de Waalse derby van speeldag 17 in de Jupiler Pro League, voortijdig verlaten.

“We hebben vernomen dat de uitspraak van de Buitengewone Kamer van de Geschillencommissie definitief is voor Charleroi, omdat we geen beroep hebben aangetekend. We hebben van bij het begin aangekondigd dat we elke sanctie zouden accepteren, we houden ons woord. We zijn hierheen gekomen, omdat we als betrokken partij opgeroepen werden. Het had voor ons geen zin om de debatten voort te zetten”, verklaarde Mayence, die de zitting na anderhalf uur verliet. “We hebben geen spijt dat we geen beroep hebben aangetekend. Een match achter gesloten deuren, ook al kregen we uitstel, is een zware sanctie. Maar het is een duidelijk signaal naar de supporters en we hebben er alle vertrouwen in dat de boodschap is aangekomen.”

De partij van 4 december in het Stade du Pays werd in de tweede helft tot twee keer toe tijdelijk stilgelegd, nadat supporters van Standard Charleroi-doelman Penneteau hadden bekogeld met aanstekers en er ook bommetjes in zijn buurt waren ontploft. Scheidsrechter Serge Gumienny floot de match na een korte pauze telkens opnieuw op gang, maar na twee derde wedstrijd gooiden supporters van de Carolo’s een drinkbeker naar Standard-doelman Hubert. Daarna ging er ook een bommetje in zijn doelgebied af. Gumienny was het beu en staakte de wedstrijd bij een 1-3 tussenstand na 68 minuten definitief. De Buitengewone Kamer van de Geschillencommissie voor het Profvoetbal besliste om beide ploegen geen punten toe te kennen voor de stilgelegde wedstrijd en hen allebei de maximumboete van 5.000 euro op te leggen. Standard kreeg van de Buitengewone Kamer een speeldag achter gesloten deuren opgelegd. Ook de voorwaardelijke sanctie van 2 maart (match achter gesloten deuren) werd effectief gemaakt. Charleroi kreeg ook een match achter gesloten deuren opgelegd, maar die sanctie is voorwaardelijk. Standard tekende wel beroep aan bij het BAS.